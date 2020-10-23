شاهد.. هل يؤثر خط البترول الإماراتي الإسرائيلي على قناة السويس؟

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن خط البترول الإماراتي الإسرائيلي لن يؤثر سلبًا على قناة السويس.

وأضاف "القليوبي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن خط البترول بين الإمارات وإسرائيل موجود بالفعل.

وتابع أستاذ هندسة البترول والطاقة: "لولا أن هناك نظرة مستقبلية لقناة السويس لكانت خسائرها الآن كبير".

في سياق منفصل، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هيئة قناة السويس مسئولة عن إدارة المعديات والكباري والأنفاق الجديدة، مشيرا إلى أنهم حريصون على التطوير المستمر للسماح بمرور السفن العملاقة من قناة السويس.

وأشار "ربيع"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن قناة السويس الجديدة مشروع قومي عملاق، لافتا إلى أنهم يستطيعون القيام باي عمليات ضخمة في قناة السويس دون تعطيل حركة الملاحة، لافتا إلى أنهم تلقوا شكر بعد نجاح أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لمنزلق مواسير مكون من 12 ماسورة عملاقة.

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