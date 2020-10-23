خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة كلاسيكو الأرض

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:00 ص
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن جوردي ألبا الظهير الأيسر لبرشلونة الإسباني أصبح جاهز للمشاركة في مباراة كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد غدا السبت .

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية فإن النجم الإسباني شارك أمس في التدريبات بشكل طبيعي كما تدرب باقي زملائه في الفريق الكتالوني.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه يبقى القرار النهائي للهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا سواء بإشراكه أو إشراك سيرجينو ديست أو جونيور فيربو.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النجم الإسباني كان قد تعرض لإصابة عضلية في أوتار الفخذ الأيمن أثناء مباراة فريقه يوم أشبيلية في الدوري الإسباني يوم 4 أكتوبر الماضي.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خبر سار برشلونة البا

أخبار تهمك

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 10 ساعة

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

ذروة الموجة.. بيان عاجل من الأرصاد يحذر من طقس اليوم

منذ 39 دقيقة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لتعويض غياب معلول

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 13 ساعة

محافظ البحر الأحمر يعلن بشرى سارة عن السياحة الروسية (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

12:48 م

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

11:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»