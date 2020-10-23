خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة كلاسيكو الأرض
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:00 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن جوردي ألبا الظهير الأيسر لبرشلونة الإسباني أصبح جاهز للمشاركة في مباراة كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد غدا السبت .
وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية فإن النجم الإسباني شارك أمس في التدريبات بشكل طبيعي كما تدرب باقي زملائه في الفريق الكتالوني.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه يبقى القرار النهائي للهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا سواء بإشراكه أو إشراك سيرجينو ديست أو جونيور فيربو.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النجم الإسباني كان قد تعرض لإصابة عضلية في أوتار الفخذ الأيمن أثناء مباراة فريقه يوم أشبيلية في الدوري الإسباني يوم 4 أكتوبر الماضي.
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