عاجل.. بومبيو: العقوبات الأمريكية شملت سفير إيران لحماية العراقيين

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:21 ص
أمنية فوزي
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كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن أن العقوبات الأمريكية على إيران تشمل خمس مؤسسات من بينها الحرس الثوري، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأَضاف "بومبيو"، أن العقوبات الأمريكية شملت سفير إيران بهدف حماية العراقيين من النفوذ الإبراني، موضحًا أن سفير طهران قدم الدعم للميليشيات العراقية وسهل معاملاتها المالية.

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