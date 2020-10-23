عاجل.. بومبيو: العقوبات الأمريكية شملت سفير إيران لحماية العراقيين

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن أن العقوبات الأمريكية على إيران تشمل خمس مؤسسات من بينها الحرس الثوري، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



