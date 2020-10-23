مدير عام المسرح الحديث خالد النجدي يكشف خطة الفرقة للموسم الشتوي القادم





أعلن الفنان خالد النجدي مدير عام المسرح الحديث خطة الفرقة للموسم الشتوي القادم وتبدأ بالعرض المسرحي ( أبي تحت الشجرة ) بطولة هاني كمال لبني الشيخ، منير مكرم، شادي أسعد، دينا هريدي.





العرض من تأليف طارق رمضان ومن إخراج : إسلام إمام وثاني عروض الموسم بعنوان (بلد الأبطال)، تأليف أحمد عوض ومن إخراج هشام عطوة.