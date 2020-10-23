مدير عام المسرح الحديث خالد النجدي يكشف خطة الفرقة للموسم الشتوي القادم
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:49 ص
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أعلن الفنان خالد النجدي مدير عام المسرح الحديث خطة الفرقة للموسم الشتوي القادم وتبدأ بالعرض المسرحي ( أبي تحت الشجرة ) بطولة هاني كمال لبني الشيخ، منير مكرم، شادي أسعد، دينا هريدي.
العرض من تأليف طارق رمضان ومن إخراج : إسلام إمام وثاني عروض الموسم بعنوان (بلد الأبطال)، تأليف أحمد عوض ومن إخراج هشام عطوة.
وأكد النجدي أن مسرحية (رحلة سعيدة) والتي كانت تعرض علي مسرح بيرم التونسي بالأسكندرية توقفت حاليا وهي من تأليف : محمد الصواف ومن إخراج : محمد مرسي .