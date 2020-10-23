ساني يدعم بايرن ميونخ قبل مواجهة أينتراخت فرانكفورت









شهدت تدريبات بايرن ميونخ أمس الخميس عودة النجم الألماني ليروي ساني قبل مواجهة أينتراخت فرانكفورت في البوندسليجا غدا السبت.





وتدرب ساني مع اللاعبين الذين لم يكونوا في التشكيل الأساسي أمام أتليتكو مدريد الإسباني الأربعاء، في مباراة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق "البافاري" بأربعة أهداف مقابل لا شيء.





وحسب التصريحات الصادرة عن النادي، فإن التدريب شمل إلى جانب الإحماء والعدو السريع المكثف، تقسيمة لعب، وتدرب ساني بشكل إضافي تحت إشراف ميروسلاف كلوزه مساعد المدير الفني وهداف ألمانيا في كأس العالم.





من ناحية أخرى، استأنف تانجوي نيانزو، المدافع الغائب منذ فترة أطول، برنامجه التأهيلي بعد إصابة في الفخذ، ولا يزال على اللاعب الشاب أن يتحلى بالصبر لحين تمكنه من المشاركة.





ويسعى بايرن أمام فرانكفورت إلى إحراز فوزه للمرة السادسة على التوالي في مباراة تنافسية.



