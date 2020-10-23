أول رد رسمي من إذاعة "القرآن الكريم" على فيديو السخرية من مذيعيها

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
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قال حسن مدنى رئيس إذاعة القرآن الكريم، إننا دائما نسعى إلى التطوير، فكان هناك لجنة لتطوير برامج شبكة القرآن الكريم، وهذه اللجنة اجتمعت وكانت هناك تنحية لـ 20 برامج، وتصبح برامج الإذاعة 40 برنامج، فكان هناك تشابه فيما بينها

وتابع، خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، هناك بعض برامج صغيرة تلقى نجاحا لدى الشباب والكبار، مثل "ومضة تفسيرية" وهذا نوع من التطوير للإذاعة، وأيضا "خاطرة دعوية" لمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهناك الفترات المفتوحة التى تتناول الواقع المعيشى، فنحن لسنا بعيدين عن المجتمع.

وأردف مدنى، نقبل النقد بصدر رحب، ونستفيد منه ونحن لسنا كبارا على النقد، ولكن نرفض استهزاء بأى من مذيعى الإذاعة المصرية، ووجدنا دعم ومساندة للإذاعة، وفيما يتعلق بأداءنا نتمسك باللغة العربية السهلة البعيدة عن التعقيد، واللغة لها مستويات مختلفة، ونحن نستخدم الفصحى المعاصرة، وأحيانا نستخدم "عامية المثقفين" المزيج بين الفصحى والعامية الراقية.

واستطرد مدنى، الشباب مقبلون بالفعل على الإذاعة، ولدينا برنامج "طلائع الإيمان"، كمان أن معهد الإذاعة والتليفزيون يفسح المجال لعقد دورات تستقبل شباب الذين يريدون أن يكونوا قراء، ويتم اعتمادهم من الإذاعة المصرية، ونختار منهم بحسب قواعد محددة.


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