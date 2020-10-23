سوما تحيي حفلا بمهرجان الموسيقى العربيه بمصاحبه المايسترو مصطفى حلمي









تحيى المطربه الشابه سوما حفلاً جماهيرياً كبيرًا بمهرجان الموسيقى العربيه بمصاحبه المايسترو مصطفى حلمى بمسرح النافورة يوم الخميس 5 نوفمبر.





وتشارك المطربه سوما بحفل الافتتاح يوم الأحد 1 نوفمبر بمصاحبه المايسترو سليم سحاب وتغنى سوما بالحفل باقه من أهم أغانيها على مدى مشوارها الفنى ده حبيبى أجدع صحاب مقدرش أقول هتروح ندمانه واحشنى حبيبى لوحدك حبيبى عينى عليا.





كما تقدم أغنيات ضحكت ليا سنينى عيب عليك على طول بتوحشنى وتتألق دائماً المطربة الشابة سوما بمهرجان الموسيقى العربية بمصاحبة المايسترو الشاب مصطفى حلمى.



