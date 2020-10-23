بـ "حلاوة شمسنا" ورقصة النوبة.. فرقة رضا تبهر جمهور "معكم منى الشاذلي"

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قدمت فرقة رضا، عددًا من الفقرات الاستعراضية التاريخية للفرقة، ومنها حلاوة شمسنا، رقصة النوبة، سماح النوبة، الأقصر بلدنا وموشح غريب الدار، إضافة إلى عدد من الفقرات الراقصة الأخرى.

وخصصت الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي  بي سي"، حلقة كاملة للاحتفال بـ فرقة رضا للفنون الشعبية.

واستضافت منى الشاذلي، الجيل الأول من أعضاء فرقة رضا للفنون الشعبية والذين عاصروا الفنان الراحل محمود رضا.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

ذروة الموجة.. بيان عاجل من الأرصاد يحذر من طقس اليوم

منذ 38 دقيقة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 13 ساعة

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

محافظ البحر الأحمر يعلن بشرى سارة عن السياحة الروسية (فيديو)

منذ ساعة و 26 دقيقة

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لتعويض غياب معلول

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

12:48 م

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

11:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»