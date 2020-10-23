بـ "حلاوة شمسنا" ورقصة النوبة.. فرقة رضا تبهر جمهور "معكم منى الشاذلي"

قدمت فرقة رضا، عددًا من الفقرات الاستعراضية التاريخية للفرقة، ومنها حلاوة شمسنا، رقصة النوبة، سماح النوبة، الأقصر بلدنا وموشح غريب الدار، إضافة إلى عدد من الفقرات الراقصة الأخرى.





وخصصت الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، حلقة كاملة للاحتفال بـ فرقة رضا للفنون الشعبية.



