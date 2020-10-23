اليوم .. البنك الأهلى يتدرب على ملعب اتحاد الشرطة استعدادا للدوري الممتاز

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:12 ص
بوابة الفجر
هدير أسامة
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استقر الفريق الأول بكرة القدم بنادي البنك الأهلي، على ملعب اتحاد الشرطة لخوض التدريبات استعدادا للموسم الجديد من الدوري الممتاز.


ويواصل البنك المران في العاشرة من صباح اليوم الجمعة بملعب اتحاد الشرطة، بحضور ما يقرب من عشرون لاعبا، استعداداً للموسم المقبل بالدوري الممتاز.


ويتكون الجهاز الفني الجديد، للبنك من: محمد يوسف، مدير فني، وعادل مصطفى، مدرب عام، وسيف عمر،مخطط احمال، ومحمد رمضان مدرب، وحفني تايجر، معد بدني، وطارق سليمان، مدرب حراس مرمى، واسامة اسماعيل، محلل اداء، وأيمن صبحي، مدير إداري ،ومعتز عبد الواحد، اداري، وعبد الرحمن شلش، اخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد عنتر، اخصائي إصابات ملاعب وعلاج طبيعي.


يذكر ان البنك الأهلي، صاعد حديثاً للدوري الممتاز، للمرة الأولى في تاريخه، بعد التعادل مع بترول اسيوط، بنتيجة 1/1 بالجولة الاخيرة من عمر مسابقة دوري الفسم الثاني.

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