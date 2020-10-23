عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
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رد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، على ما أثير من شائعات مؤخرًا بشأن وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة.

وأكد في تصريحات صحفية، أنه لا أساس لهذه الشائعات ، مؤكدًا أن صحة الفنان القدير جيدة.

يذكر أن نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، صرح مؤخرًا أن السبب وراء معاناة والده بالإكتئاب في الفترة الأخيرة، معللا أنه كان يشعربذلك بسبب عدم تلقيه عروض لأعمال فنية جديدة.

وأضاف في تصريحات إعلامية قائلا: "هو وضح أكتر من مرة أن السبب في دا هو فترة قاعدته في البيت بسبب كورونا وحرصه منها، بالإضافة لأنه من شريحة عمرية معينة ممكن تأثر عليه الكورونا، والسبب الآخر هو وفاة زوجته أخر العام السابق وتأثره بوفاتها جدًا نفسيًا ومعنويًا".

وتابع: "من وأنا صغير لحد النهاردة عمرى فى حياتى ما روحت مكان إن كان جوا مصر أو خارجها فى العالم العربي أو حتى فى أوروبا ولما يعرفوا أنى ابنه بيكون فيه كمية الحب والاحترام والعرفان بالجميل منهم، مشيرًا إلى أنه كان دائمًا قدوة له".


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