موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لتعويض غياب معلول

يفاضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين الثنائي أحمد فتحي ومحمود وحيد لاعبي الفريق الأحمر لتعويض غياب التونسي علي معلول في مباراة الغد أمام الوداد المغربي.





وتأكد غياب الدولي التونسي علي معلول عن الأهلي في مباراة الغد أمام الوداد المغربي بسبب إصابة عضلية.





ويعد أحمد فتحي الأوفر حظًا لقيادة الجبهة اليسرى في مباراة الغد أمام الوداد المغربي، خاصة وأن اللاعب شارك قبل ذلك في نفس المركز أمام المقاولون العرب وإنبي وبيراميدز في الدوري.





ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا علمًا بأن مباراة الذهاب بالدار البيضاء حسمها المارد الأحمر لصالح بهدفين دون رد سجلهما كلا من علي معلول ومحمد مجدي "أفشة".











