محافظ البحر الأحمر يعلن بشرى سارة عن السياحة الروسية (فيديو)

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:12 ص
عمرو حنفي
عمرو حنفي
هدى عبدالرازق
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قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه التقى بالقنصل الروسي حيث يوجد مقر للقنصلية بالمحافظة، موضحا أن القنصل الروسي "مستبشر خير" بعودة السياحة الروسية قريبا. 

و أشار "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن القنصل الروسي أكد له أنه عقد عدة لقاءات مع المسئولين وأن عودة السياحة الروسية مسألة وقت، لافتا إلى أنه التقى أيضا بالقنصل البريطاني والفرنسي.

ولفت محافظ البحر الأحمر، إلى أن القنصل الفرنسي أشاد بالاجراءات الاحترازية في مصر، وأكد أن بلاده تشهد موجة ثانية من فيروس كورونا، فضلا عن إشادة القنصل البريطاني بالإجراءات الاحترازية، منوها بأنهم أكدوا بأن القنصل الفرنسي والبريطاني أجمعوا أنه لا يوجد سائح من بلادهم زار مصر وعاد مصابا بفيروس كورونا، منوها بأن محافظة البحر الأحمر خالية من فيروس كورونا. 

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