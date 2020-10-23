محافظ البحر الأحمر يعلن بشرى سارة عن السياحة الروسية (فيديو)

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه التقى بالقنصل الروسي حيث يوجد مقر للقنصلية بالمحافظة، موضحا أن القنصل الروسي "مستبشر خير" بعودة السياحة الروسية قريبا.





و أشار "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن القنصل الروسي أكد له أنه عقد عدة لقاءات مع المسئولين وأن عودة السياحة الروسية مسألة وقت، لافتا إلى أنه التقى أيضا بالقنصل البريطاني والفرنسي.



