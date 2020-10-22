عاجل.. علي معلول يغيب عن الأهلي أمام الوداد

تأكد غياب الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في مباراة الفريق الأحمر الجمعة، أمام الوداد المغربي بسبب الإصابة.





ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا علمًا بأن مباراة الذهاب بالدار البيضاء حسمها المارد الأحمر لصالح بهدفين دون رد سجلهما كلا من علي معلول ومحمد مجدي "أفشة".





واشتكى معلول من الإصابة عضلية حيث تغيب عن مران الفريق اليوم الخميس والذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، في ختام استعداداته لمواجهة الوداد المغربي غدًا.



