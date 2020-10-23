أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-10-2020.. عودة التذبذب للمعدن الأصفر

تستعد أسعار الذهب للتراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتستقر فى بداية التعاملات في أسواق الصاغة المصرية مع عودة التذبذب في سعر المعدن الأصفر فبعد أن تعافي خلال الفترة الأخيرة عاد للتراجع بداية من منتصف تعاملات أمس الخميس.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الذهب المصرية كالآتى:

سعر جرام الذهب عيار : 833 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 :714 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 : 952 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب : 6665 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمي:

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير بنهاية التعاملات أمس الخميس، مع تعافي الدولار الأمريكي بعد أن سجل أدنى مستوى في شهر بالأمس.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ مارس خلال الأسبوع الماضي.









وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "انسي بيلوسي إن تمرير صفقة التحفيز ربما يستغرق وقتاً أطول بالنظر لتفاصيل صياغة مشروع القانون والتصويت على التشريع داخل الكونجرس.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.3 بالمائة أو ما يعادل 24.90 دولار ليصل إلى مستوى 1904.60 دولار للأوقية.









وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.1 بالمائة ليسجل مستوى 1903.45 دولار للأوقية.



