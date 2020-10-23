محمود محي الدين: برنامج الإصلاح الاقتصادي منع شرورًا كثيرة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:46 ص
محمود محيي الدين
محمود محيي الدين
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود محيي الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، إنه لم يكن يتوقع أو يخطط للالتحاق بصندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن حصوله على المنصب جاء بالتزكية من مجموعة الدول العربية.

وأشار "محي الدين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن أهداف البنك الدولي والأمم المتحدة قد تكون متشابهة، ولكن طريقة العمل مختلفة، والأمم المتحدة أكثر شمولا، لافتا إلى أن صندوف النقد ليس له علاقة بتمويل المشروعات، ويتعامل مع الأزمات كعلاج سريع.

وأضاف ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أنه لا يمكن إنكار الأعباء التي صاحبت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وأزمة كورونا معا في مصر، ولكن بدون تطبيق البرنامج كانت التكلفة ستصبح أكبر، لافتا إلى أن أزمة كورونا أثبتت أن برامج الإصلاح الاقتصادي منعت شرورا كثيرة عن الدول المشاركة بهذه البرامج ومن بينها مصر.

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محمود محيي الدين الفجر الاقتصاد الإصلاح الاقتصادي

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