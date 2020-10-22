موعد مباريات الجولة الأخيرة بالدوري الممتاز
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:41 م
محمد جمال
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أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 على النحو التالي:
-الاثنين 26 أكتوبر:
الزمالك مع الإسماعيلي ( 8 م )
-الخميس 29 أكتوبر:
أسوان مع الاتحاد السكندري ( 5:30 م )
الإنتاج الحربي مع مصر للمقاصة ( 8 م )
-الجمعة 30 أكتوبر:
إنبي مع طنطا ( 3 م )
الجونة مع حرس الحدود ( 5:30 م )
المصري مع وادي دجلة ( 8 م )
-السبت 31 أكتوبر:
سموحة مع اف سي مصر ( 3 م )
بيراميدز مع المقاولون العرب ( 5:30 م )
طلائع الجيش مع الأهلي ( 8 م )
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