موعد مباريات الجولة الأخيرة بالدوري الممتاز

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:41 م
الدوري المصري
الدوري المصري
محمد جمال
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أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 على النحو التالي:

-الاثنين 26 أكتوبر:
الزمالك مع الإسماعيلي ( 8 م ) 

-الخميس 29 أكتوبر:
 أسوان مع الاتحاد السكندري ( 5:30 م )
 الإنتاج الحربي مع مصر للمقاصة ( 8 م )

-الجمعة 30 أكتوبر:
إنبي مع طنطا ( 3 م ) 
الجونة مع حرس الحدود ( 5:30 م )
المصري مع وادي دجلة ( 8 م )

-السبت 31 أكتوبر:
سموحة مع اف سي مصر ( 3 م ) 
بيراميدز مع المقاولون العرب ( 5:30 م )
طلائع الجيش مع الأهلي ( 8 م )

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