وائل الإبراشي: مناظرة ترامب وبايدن ستتحول لحلبة ملاكمة

قال الإعلامي وائل الإبراشي، تعليقا على المناظرة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي في سباق البيت الأبيض جو بايدن، والتي ستنطلق في الثالثة من فجر اليوم الجمعة، إنها "حدث مهم لا يمكن تفويته، وستكون حلبة مصارعة كون الكلمات لا تقل شدة عن اللكمات".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المناظرة الأولى بين المتنافسان لم تخلو من المقاطعات والمداخلات والمشادات، ورغم الإجراءات والقواعد التي ستقام عليها المناظرة الثانية لتلافى سلبيات المرة الأولى إلا أن ذلك لن ينجح، متابعا: " ترامب يعتمد أسلوب الهجوم على الخصم واستهدافه لأنه يجيد هذه الدبلوماسية".



وأشار الإعلامي، إلى أن القضايا الرئيسة على الساحة الأمريكية غابت عن المناظرة الأولى بسبب كثرة المشادات.