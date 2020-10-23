معتز عبدالفتاح: مجلس الشيوخ فرصة لتجديد النخبة السياسية المصرية

قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن مجلس الشيوخ الجديد فرصة لتجديد النخبة السياسية المصرية، لافتا إلى أن هذه النخبة الجديدة عليها مسؤوليات تجاه الوطن عليها أن تعالجها، ومن أهمها الخطر السكاني، متابعا: "قولوا يا رب ينجحوا وينجحونا معهم".



أضاف عبدالفتاح، خلال تقديمه برنامج "باختصار" عبر شاشة "المحور": "أولى جلسات مجلس الشيوخ تحمل معها أملا في تجديد دماء النخبة في مصر، فكرا وعملا، ورغم أن أغلب الأعضاء ليسوا معروفين بالقدر الكافي للرأي العام، لكن يحدونا الأمل في أن نجد فيهم وبينهم من يعالج القضايا الكبرى للوطن".



وتابع: "الدولة نجحت في تحقيق اختراقات في عدد من الملفات الهامة سواء الأمنية أو السياسة الخارجية أو تجديد البنية التحتية وغيرها، ولكن هناك ملفات عديدة لم تزل بعيدة عن رؤية متكاملة مع برنامج عمل تنفيذي وهي الآن ملفات أمام مجلس الشيوخ الذي يعد بيت خبرة وطني يقدم المشورة للمؤسسات الأخرى، وأولها التهديد السكاني الناتج عن زيادة العدد وتراجع المضمون بسبب الزيادة الأرنبية عند الفئات الأقل قدرة على حسن التربية وجودة الرعاية".



استكمل: "هذا ملف ينبغي أن يتناوله مجلس الشيوخ بالدرس والتحليل لأن هناك العديد من الظواهر التي لا يمكن أن تُفهَم بمعزل عن وضع الزيادة السكانية في الاعتبار.. إنها مشكلة وطن ترتفع فيه نسبة الإعالة والفقر والمرض والجريمة والبطالة والتشرد وتفكك الأسرة والعشوائية والضغط على مرافق الدولة بسبب وجود أب وأم غير قادرين على تربية سبعة أطفال في المتوسط في العشوائيات وريف مصر".