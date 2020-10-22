ميلان يكشر عن أنيابه بانتصار كبير على سيلتيك في الدوري الأوروبي

عاد نادي ميلان الإيطالي بفوز ثمين من ميدان سيلتيك الأسكتلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما حقق ليل الفرنسي انتصارا عريضا على سبارتا براغ التشيكي برباعية مقابل هدف في الجولة الافتتاحية لمجموعات الدوري الأوروبي.





وسجل رادي كرونيتش وإبراهيم دياز الهدفين الأول والثاني لميلان في الدقيقتين 14 و42، غير أن سيلتيك أشعل المباراة من جديد، عقب تسجيل محمد اليونسي هدفا للفريق الأسكتلندي في الدقيقة 76.





وقضى ميلان على آمال سيلتيك في خطف التعادل، بعدما أضاف ينس بيتر هاوجي الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.





وفي مباراة عامرة بالأهداف، حقق فياريال الإسباني فوزا غاليا 5 / 3 على ضيفه سيفاس سبور التركي في المجموعة التاسعة، في حين تغلب مكابي تل أبيب الإسرائيلي 1 / صفر على ضيفه كارباكا آجدام الأذربيجاني.





وبادر الياباني تاكيفوسا كوبو بالتسجيل لفياريال في الدقيقة 13، قبل أن يحرز زميله الكولومبي كارلوس باكا هدفا ثانيا في الدقيقة 20، لكن الفريق التركي عاد للمباراة عقب تسجيله هدفين عبر أولارينواجو كايودي ومصطفى ياتاباري في الدقيقتين 33 و43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 / 2.





وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث عاد فياريال للتقدم بهدف ثالث أحرزه خوان فويث في الدقيقة 57، غير أن الإيفواري ماكس آلان جارديل تعادل من جديد لسيفاس في الدقيقة 64.





وتقمص باكو ألكاسير دور البطولة في المباراة، عقب إحرازه الهدفين الرابع والخامس لفياريال في الدقيقتين 74 و78.





وفي المجموعة العاشرة استهل توتنهام الإنجليزي مشواره في البطولة بالفوز على لاسك لينز النمساوي 3 / صفر.





وتقدم توتنهام عن طريق لوكاس مورا في الدقيقة 18، قبل أن يسجل أندريس أندرادي لاعب الفريق النمساوي الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27.





وفي الدقيقة 84 سجل الكوري سون هيونج مين الهدف الثالث للفريق الإنجليزي.





ولحساب المجموعة ذاتها، فاز أنتويرب البلجيكي على مضيفه لودوجوريتس البلغاري 2 / 1.





وفي المجموعة الحادية عشر، خيم التعادل السلبي على مواجهة دينامو زغرب الكرواتي وفينورد روتردام الهولندي، فيما تعادل فولفيرسبيرجر النمساوي مع ضيفه سسكا موسكو الروسي 1 / 1.





وفي المجموعة الثانية عشر تغلب هوفنهايم الألماني على ضيفه ريد ستار بلجراد الصربي 2 / صفر.





وسجل كريستوف باومجرتنر الهدف الأول لهوفنهايم في الدقيقة 64، فيما تكفل مؤنس دبور بتسجيل الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.





وفي المجموعة ذاتها تغلب سلوفان ليبيرتش التشيكي على جينت البلجيكي 1 / صفر.





واكتسح بايرليفركوزن الألماني ضيفه نيس الفرنسي 6 / 2 في المجموعة الثالثة، التي شهدت أيضا فوز هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي 3 / 1 على ضيفه سلافيا براغ التشيكي.





وتقدم ليفركوزن بهدفين عن طريق ناديم أميري ولوكاس ألاريو في الدقيقتين 11 و16، لكن أمين جويري قلص الفارق بتسجيله هدفا لنيس في الدقيقة 31.





عاد ليفركوزن لفرض سيطرته على الشوط الثاني، ليضيف موسى ديابي الهدف الثالث في الدقيقة 61، فيما أضاف كريم بلعربي الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 79 و83.





أحرز فلوريان فيرتز الهدف السادس لليفركوزن في الدقيقة 87، فيما تكفل اليكسس كلاود ماوريسي بتسجيل الهدف الثاني لنيس في الدقيقة 90.





وفي المجموعة الرابعة، تغلب بنفيكا البرتغالي على ليتش بوزنان البولندي 4/2.





وتقدم بنفيكا عن طريق بيزي من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل ميكايل إيزاك لفريق ليتش بوزنان في الدقيقة 15.





وفي الدقيقة 42 سجل دارون نونيز الهدف الثاني لبنفيكا، قبل أن يعود إيزاك ويسجل هدف التعادل للفريق البولندي في الدقيقة 48.





وفي الدقيقة 60 عاد نونيز ليسجل الهدف الثالث لبنفيكا، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.





ولحساب المجموعة ذاتها خطف رينجرز الاسكتلندي فوزا خارج أرضه على حساب ستاندار لييج البلجيكي بنتيجة 2 / صفر.





سجل جيمس تافيرنير الهدف الأول لرينجرز من ضربة جزاء في الدقيقة 19، ثم أضاف كيمار روفي الهدف الثاني في الدقيقة 90.





وفي المجموعة الخامسة تغلب غرناطة الإسباني على مضيفه أيندهوفن الهولندي 2 / 1.





وتقدم أيندهون عن طريق ماريو جوتزه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يسجل جورج مولينا وداروين ماتشيز هدفا غرناطة في الدقيقتين 57 و66.





وفي المجموعة ذاتها تعادل فريقا باوك اليوناني وأومونيا القبرصي 1 /1 .





وفي المجموعة السادسة فاز الكمار الهولندي على مضيفه نابولي الإيطالي 1 / صفر.





وسجل داني دي ويت هدف المباراة الوحيد للكمار في الدقيقة 57.





وفي نفس المجموعة تغلب ريال سوسيداد الإسباني على رييكا الكرواتي 1 / صفر.





وبدأ ليستر سيتي الإنجليزي مشواره في المسابقة القارية على أكمل وجه، عقب فوزه المستحق 3 / صفر على ضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني، في المجموعة السابعة، التي شهدت أيضا فوز سبورتنج براجا البرتغالي بنفس النتيجة على ضيفه آيك أثينا اليوناني.





وأحرز جيمس ماديسون الهدف الأول لليستر في الدقيقة 29، فيما أضاف زميلاه هارفي بارنيس وكيليتشي إيهياناتشو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45 و67.







