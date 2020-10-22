كرواتيا وسلوفينيا والبوسنة تسجل أعلى ارتفاع يومي بإصابات كورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا وسلوفينيا والبوسنة اليوم الخميس، تسجيل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا في البلدان الثلاثة.

 

وأعلنت وزارة الصحة الكرواتية عن تسجيل 1563 إصابة وهو أعلى معدل لديها في حالات الإصابة اليومية، وكانت نصف تلك الإصابات تقريبا في العاصمة زغرب، التي تجاوز فيها عدد الإصابات المثلين، إذ أعلنت عن تسجيل 705 حالات، مقارنة بـ337 حالة في اليوم السابق.

 

وبلغ إجمالي الإصابات في كرواتيا التي يعيش فيها نحو أربعة ملايين نسمة 29850 إصابة و405 وفيات، وفيها حاليا 7380 مصابا بالفيروس.

 

أما في سلوفينيا، التي يعيش فيها مليونا شخص، فقد سجلت حصيلة قياسية للإصابات اليومية بلغت 1663 إصابة.

 

وأعلن رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا، أنه "بدءا من يوم السبت سيجري وقف جميع الأنشطة غير الضرورية في البلاد لأسبوع من أجل احتواء المرض، ويشمل ذلك الفنادق وغيرها من الأعمال التجارية التي تقدم الطعام والمشروبات والإقامة ومراكز التسوق وحضانات الأطفال".

 

من جهتها سجلت البوسنة الجارة الجنوبية الشرقية لكرواتيا اليوم الخميس حصيلة كبيرة للإصابات بلغت 999، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد التي يعيش فيها نحو 3.3 مليون نسمة إلى 37314 إصابة و1051 وفاة.

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