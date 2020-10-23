طلاب يعرضون فيديو لورديانا بالفصل.. وتامر أمين: "قلبوه كباريه"

عرض الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو من داخل مدرسة بالنوبارية بالبحيرة، حيث قام مجموعة من الطلاب بعرض فيديو رقص الراقصة البرازيلية لورديانا، على السبورة الذكية.



وعلق "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، قائلًا: "أدي طلبة المدرسة المحترمين الموقرين إللي أهلهم بعتوهم يتعلموا قلبوا الفصل كباريه"، مؤكدًا أنها كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.



وتابع: "رقاصة برازيلية كانت رايحة تقص شعرها في كوافير وقررت في المحل إنها تقف تترقص وبتوع المحل يطبلولها، الفيديو كان ظاهرة غريبة جدًا، في ساعتين زمان عمل نصف مليون مشاهدة، أنا مش مصدق ليه، إيه الفظيع إللي في الفيديو إللي يخلي الناس تدخل على الفيديو ده حتى البنت مش حلوة أوي يعني، فيه حاجة غلط".



هذا، ونشرت الراقصة البرازيلية المقيمة في مصر، لورديانا، مقطع فيديو لمتابعيها عبر صفحتها الشخصية على تطبيق الصور "إنستجرام".



وقالت الراقصة التي أثار فيديو سابق لها وهي ترقص على أغنية "إخواني" ضجة في مصر: "فخورة بكل دعمكم وحبكم.. أنا بحبكوا كلكوا".



وتزايد عدد متابعيها بشكل كبير، بعد تصدرها قائمة الأكثر تداولا في مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، خلال الساعات الماضية.



ولفتت لورديانا الانتباه وصارت حديث وسائل الإعلام بعد ظهورها في مقطع وهي ترقص في أحد مراكز التجميل بالقاهرة، حيث حقق الفيديو مشاهدات كبيرة في وقت قياسي.



تجدر الإشارة إلى أن طارق عبد المحسن، مدير أعمال الراقصة لورديانا، كان قد صرح في وقت سابق بأنها راقصة محترفة متواجدة في مصر منذ 4 سنوات، وتعمل على تدريب الفتيات في نادي رياضة.



كما ظهر للورديانا عدد من الفيديوهات خلال قيامها بإحياء حفلات خاصة وحفلات الزفاف في مصر، واشتهرت بالرقص على الأغاني الشعبية.

