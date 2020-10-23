القابضة للصرف الصحي: رفع درجة الاستعداد في كل المحافظات بسبب الطقس

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:16 ص
ممدوح رسلان
ممدوح رسلان
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للصرف الصحي ومياه الشرب، إن الشركة رفعت حالة الاستعداد في كافة المدن والأحياء لمواجهة سوء حالة الطقس الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بنشر المعدات في مطالع الكباري والأنفاق بحيث تستطيع سحب أي تراكم للمياه.

وتابع "إسلام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الشركة قامت بتطهير "شنايش" الأمطار، وأنشأت شنايش جديدة على طريق الكورنيش لاستيعاب مياه الأمطار، وتصريفها على النيل مباشرًا،تحفيفًا على شبكة الصرف الصحي.

ولفت إلى أن هناك تنسيق مع مجالس المدن والصحة والمرور والكهرباء ومديرات الأمن بحيث تعمل جميع الأجهزة لمواجهة أي طارئ، مشيرًا إلى أن الشركة تستقبل أي شكاوى خلال أزمة السيول والأمطار على رقم 125.

حالة الطقس المتوقعة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد أنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن بلاد تشهد فرص سقوط أمطار تصل إلى حد السيول من اليوم الثلاثاء وتمتد حتي يوم الأحد المقبل.

طقس اليوم الجمعة:
وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الجمعة طقس معتدل علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل الحرارة علي جنوب سيناء وشمال الصعيد وفيما حار علي جنوب الصعيد.

وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة سقوط أمطار غزيرة قد تكون رعدية أحيانًا علي السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد وتكون خفيفة علي مناطق بالقاهرة وسيناء، والرياح مثيرة للأتربة علي من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة علي خليج السويس.

طقس يوم السبت المقبل:
وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم السبت المقبل، طقس معتدل علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل الحرارة علي جنوب سيناء وشمال الصعيد وفيما حار علي جنوب الصعيد.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم السبت المقبل، والتي تتمثل في شبورة مصحوبة بأمطار متوسطه تكون رعديه أحيانا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة تكون غزيره ورعديه على السواحل الشمالية كما تمتد إلى مناطق من سيناء وشمال الصعيد، والرياح مثيرة للأتربة علي من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس.

طقس يوم الأحد المقبل:
وأشارت الهيئة إلى أن البلاد تشهد يوم الأحد المقبل طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد فيما يكون مائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل، والتي تتمثل في شبورة مصحوبة بأمطار متوسطه تكون رعديه أحيانا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة تكون غزيره ورعديه على السواحل الشمالية كما تمتد إلى مناطق من سيناء وشمال الصعيد، والرياح مثيرة للأتربة على من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:
وتسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 20، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25.

وتبلغ درجات الحرارة يوم السبت المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 25.

وفيما يخص درجات الحرارة يوم الأحد المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 25.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس السبت طقس الجمعة بوابة الفجر الفجر الطقس اليوم الطقس الصرف الصحي

أخبار تهمك

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 18 ساعة

اتهامات متبادلة.. ماذا حدث في المناظرة الأخيرة بين بايدن وترامب؟

منذ ساعة و نصف

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 15 ساعة

"الفجر الفني" ينفرد بأول رد من متسابق ذا فويس سينيور عبد الرحمن بلاله "سميرة سعيد تغزلت في أدائي وهذا ردي على ما فعله هاني شاكر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

منذ حوالي 13 ساعة

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

ذروة الموجة.. بيان عاجل من الأرصاد يحذر من طقس اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت (درجات الحرارة)

شبورة وأمطار.. تعرف على تفاصيل طقس الأيام المقبلة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة وتكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

03:56 ص

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

12:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»