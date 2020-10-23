القابضة للصرف الصحي: رفع درجة الاستعداد في كل المحافظات بسبب الطقس

قال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للصرف الصحي ومياه الشرب، إن الشركة رفعت حالة الاستعداد في كافة المدن والأحياء لمواجهة سوء حالة الطقس الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بنشر المعدات في مطالع الكباري والأنفاق بحيث تستطيع سحب أي تراكم للمياه.



وتابع "إسلام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الشركة قامت بتطهير "شنايش" الأمطار، وأنشأت شنايش جديدة على طريق الكورنيش لاستيعاب مياه الأمطار، وتصريفها على النيل مباشرًا،تحفيفًا على شبكة الصرف الصحي.



ولفت إلى أن هناك تنسيق مع مجالس المدن والصحة والمرور والكهرباء ومديرات الأمن بحيث تعمل جميع الأجهزة لمواجهة أي طارئ، مشيرًا إلى أن الشركة تستقبل أي شكاوى خلال أزمة السيول والأمطار على رقم 125.



حالة الطقس المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد أنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وقالت الهيئة في بيان لها، إن بلاد تشهد فرص سقوط أمطار تصل إلى حد السيول من اليوم الثلاثاء وتمتد حتي يوم الأحد المقبل.



طقس اليوم الجمعة:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الجمعة طقس معتدل علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل الحرارة علي جنوب سيناء وشمال الصعيد وفيما حار علي جنوب الصعيد.



وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة سقوط أمطار غزيرة قد تكون رعدية أحيانًا علي السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد وتكون خفيفة علي مناطق بالقاهرة وسيناء، والرياح مثيرة للأتربة علي من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة علي خليج السويس.



طقس يوم السبت المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم السبت المقبل، طقس معتدل علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل الحرارة علي جنوب سيناء وشمال الصعيد وفيما حار علي جنوب الصعيد.



وبالنسبة الظواهر الجوية يوم السبت المقبل، والتي تتمثل في شبورة مصحوبة بأمطار متوسطه تكون رعديه أحيانا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة تكون غزيره ورعديه على السواحل الشمالية كما تمتد إلى مناطق من سيناء وشمال الصعيد، والرياح مثيرة للأتربة علي من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس.



طقس يوم الأحد المقبل:

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد تشهد يوم الأحد المقبل طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد فيما يكون مائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وعن الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل، والتي تتمثل في شبورة مصحوبة بأمطار متوسطه تكون رعديه أحيانا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة تكون غزيره ورعديه على السواحل الشمالية كما تمتد إلى مناطق من سيناء وشمال الصعيد، والرياح مثيرة للأتربة على من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس.



درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

وتسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 20، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25.



وتبلغ درجات الحرارة يوم السبت المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 25.



وفيما يخص درجات الحرارة يوم الأحد المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 25.