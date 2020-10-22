الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

حسم مسؤولو النادي الأهلي، ثلاث صفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية، تمهيدا لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.





تمكن مسؤولو النادي الأهلي، من حسم 3 صفقات جديدة بالميركاتو الصيفي، في خطوة كبرى لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.





وكان مسؤولو النادي الأهلي، قد أعلنوا بشكل رسمي، ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.





من جانبه أتم مسؤولو الأهلي، تعاقدهم مع بدر بانون، مدافع الرجاء البيضاوي المغربي وسيتم الإعلان الرسمي للصفقة عقب نهاية دوري أبطال إفريقيا.





وفي نفس السياق، أنهى الأهلي ثالث صفقاته لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتوصل لإتفاق بشكل رسمي مع إدارة وادي دجلة، للتعاقد مع أحمد رمضان بيكهام.





ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا علمًا بأن مباراة الذهاب بالدار البيضاء حسمها المارد الأحمر لصالح بهدفين دون رد سجلهما كلا من علي معلول ومحمد مجدي "أفشة".











