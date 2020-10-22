15 % نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد المصري

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الأراضي الزراعية التي انهارت بسبب البناء هي الأخصب على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تبوير فدان واحد يؤدي إلى جوع 10مواطنين، مشير إلى أن البناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة الأخيرة أدى لتبوير 400ألف فدان، أي أن هناك 4ملايين مواطن تأثر بشكل مباشر بسبب التعدي على هذه الأراضي.

وتابع "القرش"، خلال حوراه مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك حاجة لزيارة حجم الرقعة الزراعية لمواكبة الزيادة السكانية الحالية، خاصة أن البناء على الأراضي الزراعية لن يؤثر على الأجيال الحالية، ولكن على الأجيال المستقبلية أيضا، خلاف أن البناء على الأراضي الزراعية يكلف الدولة أموال ضخمة بإيصال المرافق لهذه المباني التي أعدت بشكل عشوائي.

ولفت إلى أن القطاع الزراعي يساهم في الاقتصاد الكلي للدولة بنسبة 15%، وانخفاض الرقعة الزراعية يؤثر بالسلب على موازنة الدولة بشكل مباشر، ولذلك قامت الدولة بمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية بشكل صارم ورادع ودون أي تهاون

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قال الدكتور محمدالقرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن المنظومة الزراعية في مصر تمثل جزء أصيل من الدخل القومي، مشددًا على أن الوزارة وكافة أجهزة الدولة تعمل جنبًا إلى جنب لتوفر للمربيين سبل لتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية وتطوير العائد، من خلال توفير اللقاحات اللازمة.

وأضاف "القرش"، أن هناك منافذ لبيع الأمصال واللقاحات البيطرية بأسعار مخفضة للمزارعين، إلى جانب الحملات الدورية للتطعيم وتحصين الماشية بهدف رفع مستويات المناعة وإتاحة الفرصة للمربيين لوقاية رؤوس الماشية بشكل اكبر ويوفروا في حجم الانتاج.


وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على أن المصل مهما كانت تكلفته ستكون أقل من الأضرار الناجمة عن الأمراض التي تؤثر على حجم الإنتاجية، مؤكدًا أن مصر خالية من الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، مناشدًا المربيين بالحفاظ على جداول التحصين والاهتمام بالحصول على اللقاحات البيطرية، والمشاركة بكثافة في حملات التحصين للحفاظ على ثروتهم.

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