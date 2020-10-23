الهلال الأحمر: أرسلنا 200 طن مساعدات طبية وغذائية للسودان

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:09 ص
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كـسـاب أحـمـد
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قال رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الهلال جمعية وطنية تقف مع الدولة أثناء الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن الهلال ساند الدولة في أزمة كورونا، من خلال توصيل المساعدات الغذائية للأسرة التي تضررت، والكثير من عمليات التعقيم، وإعداد قوافل طيبة، وتم الكشف مؤخرًا على 1000 مريض.

وتابع "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الهلال الأحمر لديها استعداد لمواجهة السيول التي من المتوقع أن تحدث المرحلة المقبلة، من خلال تجهيز أماكن للإيواء عند الحاجة، كما أن الهلال لديه أسطول من سيارات الدفع الرباعي المجهزة بالخدمات الطبية عند الحاجة.

وأشار الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إلى أن الهلال الأحمر يعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، ويعمل كتفًا بكتف مع مؤسسات الدولة، مضيفًا، أن جمعية الهلال الأحمر استطاعت توفير مساعدات غذائية وطبية للسودان، بحجم أكثر من 200 طن، كما تم إرسال مواد إغاثية للبنان بعد انفجار ميناء بيروت.

الهلال الأحمر المصري يرفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء
هذا، ورفع الهلال الأحمر المصري درجة الاستعداد لموسم الشتاء ومواجهة السيول المحتملة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتضمن استعدادات الهلال الأحمر هذا العام تعاونا وثيقا مع فريق الإنفاذ Rescue squad والذي أظهر قدراته ومهاراته في مجال الإغاثة والإنقاذ في الأزمات والكوارث خلال العامين الماضيين.

وأعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري عن ترحيبها بالتعاون بين الهلال الأحمر المصري وفريق الإنقاذ Rescue Squad، مشددة علي أن الهلال الأحمر المصري دائما من السباقين في تقديم الدعم والمساندة الفورية للشعب المصري كافة فور وقوع أي كارثة مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل الأطفال والنساء والمسنين، وذلك من خلال تقديم كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وثمنت القباج جهود المتطوعين من كلا الفريقين، مشيدة بجهودهم وإنجازاتهم خاصة في أزمة السيول خلال فصل الشتاء الماضي والتي ساهمت في احتواء حجم الخسائر البشرية والمادية.

وأشارت إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي ستكون دائما على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لمتطوعي الفريقين وإمدادهم بكل ما يحتاجونه من تسهيلات وتذليل أية عقبات تقف حائلا أمام أداء دورهم لكل فئات المجتمع.

ومن جانبه، قال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنه تم رفع درجة التأهب والجاهزية القصوى بمركز عمليات الطوارئ طوال الـ 24 ساعة خلال أيام الأسبوع لرصد ومتابعة كافة البلاغات الواردة للهلال الأحمر المصري والدفع بالفرق الإغاثية للمناطق المتضررة.

وأضاف الناظر، أنه تم تجهيز المخازن الإقليمية ودعمها باحتياطيات من المهمات الإغاثية، كما تم تجهيز المخزون المحلي لجميع أفرع الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى تجهيز الأسطول المركزي والذي يشمل سيارات التدخل السريع والدفع الرباعي والسيارات الطبية المستخدمة في عمليات الإغاثة.

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