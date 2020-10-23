متحدث جامعة القاهرة: 5 مليارات جنيه لتطوير "قصر العيني"

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن هناك تطويرًا شاملًا لمستشفى قصر العيني خلال الفترة الحالية، بتكلفة تقدر بـ5 مليار جنيه، بالتعاون مع صندوق التمويل السعودي، مشيرًا إلى أنه سيعاد هيكلتها بالكامل وفقًا للمعايير العالمية.





وتابع "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الجامعة طورت مستشفى الباطنة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تقدر بـ35 مليون جنيه، وسيتم العمل على رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى أبو الريش للأطفال لـ600 ألف حالة سنويًا.





وأشار المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة ستفتح أعمال تطوير في طوارئ قصر العيني التي كانت مثار انتقاد خلال الفترة السابقة، وسيتم توسع الطوارئ من 700 متر ل7آلاف متر من خلال التوسع الرأسي، وقامت وحدات لمختلف التخصصات.





توجيهات بشأن مؤسسة مصر الخير

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التحية للدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، على الدور الذي يقوم به في مؤسسة مصر الخير، مشيرًا إلى أن المؤسسة تبرعت حتى الآن بـنحو 32.5 مليون جنيه لتطوير وتجديد وحدة الجراحات التخصصية بمستشفى أبو الريش الياباني، ووحدة السكر والغدد بمستشفى أبو الريش المنيرة.





وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الدين الحق هو عمل مع الله واسهام في الخير ونفع الناس، وقال: إن رجل الدين هو الطبيب الكفء الذي يؤدي أمانته، وهو المهندس والمعلم والعامل الكفء الذي يؤدي أمانته، ولن نستطيع أن نصنع التقدم إلا بأخلاق التقدم، ولن يتحقق ذلك إلا بخطاب ديني جديد يغير رؤيتنا للعالم ويغير رؤيتنا لأنفسنا وعلاقتنا ببعضنا البعض ويضبط رؤيتنا للعالم لتكون وفق الرؤية العلمية الدقيقة.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش افتتاح 3 وحدات بمستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة بعد انتهاء أعمال تطويرها وتجديدها بدعم وتمويل من مؤسسة مصر الخير، أن مستشفيات أبو الريش كانت وستظل علامة في تاريخ طب الأطفال في الشرق الأوسط بل في العالم، مشيرًا إلى أن حجم حاجة أطفال مصر يفوق حجم مستشفيات أبو الريش الذي يستوعب الأطفال بقدر استطاعته.





واستعرض الدكتور الخشت، جهود جامعة القاهرة غير المسبوقة في تطوير المستشفيات الجامعية لافتتاحها في وقت قريب لتقدم خدمات طبية متميزة لجميع المصريين، حيث أشار إلى أنه يتم تطوير المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام القديم ورفع طاقته الاستيعابية بنسبة 30%، وتطوير مستشفى الطواريء والاستقبال وزيادة مساحتها من 700 متر إلى 7000 متر وتجهيزها وفق كود المستشفيات العالمية.



