إطلاق صاروخين من غزة باتجاه المستوطنات

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخين من غزة باتجاه مستوطنات غلاف القطاع، واعتراض أحدهما.

 

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي على "تويتر"، أن "صاروخين أطلقا من قطاع غزة، وتم اعتراض أحدهما من قبل القبة الحديدية".

 

ولم يذكر المتحدث أي معلومات عن الصاروخ الثاني أو محل سقوطه، وسمعت صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الواقعة في محيط القطاع، وبالتحديد في عسقلان، فيما لم يعلن عن أي خسائر بشرية أو مادية.

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