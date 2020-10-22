إيبارشية الإسماعيلية تختتم الرياضة الروحية للكهنة الكاثوليك

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أقيمت فعاليات الرياضة الروحية لكهنة إيبارشية الإسماعيلية، وذلك في الفترة من التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري، وحتى الثاني والعشرين من الشهر ذاته.

حضر الرياضة الروحية صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وبمشاركة المرشد الروحي للرياضة، صاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج.

بدأت الرياضة بكلمة ترحيب من نيافة الأنبا دانيال لصاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير وللآباء الكهنة.

تضمنت الرياضة الروحية لقاءات إرشاد من صاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير، حيث كانت عناوينها كالتالي: "انظروا دعوتكم أيها الإخوة"، "أستطيع أن أعمل أعمال يسوع، بل أعظم منها"، "اُعبر إلينا وأَعِنَّا"، "نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة بمحبة الإخوة"، "قبول الآخر"، "وأعطيكم حكامًا على مشتهى قلبي فيحكمونكم بالمعرفة والفهم".

وانتهت الرياضة اليوم الخميس الموافق ٢٢ أكتوبر بلقاء رعوي مع صاحب النيافة الأنبا دانيال والآباء الكهنة.

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