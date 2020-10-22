شاهد.. "الفاو" تكرم أفضل مزارعى الأرز والقمح والنباتات الطبية في مصر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كرمت منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو»، أفضل مزارعى الأرز والقمح فى مصر، الى جانب أول شركتين فى استخدام تكنولوجيا الزراعة الحديثة وتصدير النباتات الطبية والعطرية الى أسواق العالم.

وقال محمد جمال غريب الخبير الزراعي، إن تكريم شركته يرجع لأنها من أولى الشركات العاملة فى القطاع الزراعى التى أدخلت أحدث تكنولوجيات الزراعة الحديثة فى إنتاج المحاصيل الزراعية والخضروات والفاكهة.

وأوضح ربيع مصطفى خبير زراعة وتصدير النباتات العطرية والطبية أن التكريم جاء بعد نجاحة فى تصدير النباتات الطبية والعطرية المصرية والتى تم زراعتها بأيدى مصرية الى أسواق العالم وخاصة الأسواق الأمريكية والاستحواذ على 25 % من نسبة البيع بها.

وكشف عبد الحليم محمد مزارع من الشرقية والأول على الجمهورية فى زراعة الأرز انه استخدم صنف سخا 108 الذى حقق 4 طن و600 كيلو بعد الجفاف وكان يروى كل 10 أيام.

وأشار محمد إبراهيم مزارع من الشرقية والأول على الجمهورية فى زراعة القمح، انه استخدم صنف سخا 95 وزرعه بنظام المصاطب بمساعدة فريق الإرشاد الزراعى التابع لوزارة الزراعة وحقق 26 أردب فى الفدان.

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