البورصة الأمريكية ترتفع بالختام بدعم من صعود عائد السندات

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
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اختتمت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع بقيادة قطاع البنوك الذى تم تدعيمه بصعود عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات لأعلى مستوى في 4 أشهر.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ مارس الماضي.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، حققت شركة تسلا أرباحاً للربع الخامس على التوالي مع ارتفاع الإيرادات بنحو 39 بالمائة.

كما ارتفع سهم "كولا كولا" بأكثر من 1 بالمائة بعد نتائج أعمال جيدة خلال الربع الثالث.

في حين لا تزال المحادثات بشأن صفقة التحفيز مستمرة بين وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي أشارت إلى تقدم في المباحثات.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 151 نقطة إلى 28363 نقطة.

فيما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة عند مستوى 3453 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلا 11506.1 نقطة.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 92.92.

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