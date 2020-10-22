بيكيه يدعم برشلونة بالتخلي عن نصف راتبه

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني جيرارد بيكي نجم دفاع برشلونة الإسباني مستعد للتنازل عن نصف راتبه من أجل مساعدة ناديه في ظل الوضع المالي المعقد الناتج عن أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.





وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن جيرارد بيكي تفاوض مع إدارة النادي الكتالوني على هذا الأمر واتفق الطرفان على تضحية النجم الإسباني بـ 50% من راتبه.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك لاعبين آخرين وافقوا على تخفيض رواتبهم لكن بنسبة 30% وهم فرانكي دي يونج وكليمنت لينجليت وتير شتيجن.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة كان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن تجديد تعاقده مع اللاعبين الأربعة في خطوة مفاجئة للبلوجرانا.



