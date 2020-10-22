حسام حسن في أول مباراة مع الاتحاد: قد نتوج بكأس مصر

علق حسام حسن مدرب الإتحاد السكندري على تأهل زعيم الثغر لنصف نهائي كأس مصر بهدف قاتل أمام المقاولون العرب.





وقال حسام حسن في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس:"التوفيق كان بجانبنا التوفيق وأعدنا الثقة للاعبين والجماهير العاشقة لزعيم الثغر، وقمت بتغيير طريقة اللعب التي يعرفها المنافسين".





وأضاف:"فزنا بروح لاعبي الاتحاد القتالية أمام المقاولون رغم كثرة الغيابات، وكنت أخشى الإجهاد، والعامل النفسي والثقة أهم شيء".





وأتم تصريحاته:"سنحاول جاهدين الوصول للنهائي وربما نتوج بالبطولة، ولاعبي الاتحاد أدركوا قيمة النادي".











