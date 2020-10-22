حسام حسن في أول مباراة مع الاتحاد: قد نتوج بكأس مصر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:57 م
حسام حسن
حسام حسن
رقية صلاح
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علق حسام حسن مدرب الإتحاد السكندري على تأهل زعيم الثغر لنصف نهائي كأس مصر بهدف قاتل أمام المقاولون العرب.

وقال حسام حسن في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس:"التوفيق كان بجانبنا التوفيق وأعدنا الثقة للاعبين والجماهير العاشقة لزعيم الثغر، وقمت بتغيير طريقة اللعب التي يعرفها المنافسين".

وأضاف:"فزنا بروح لاعبي الاتحاد القتالية أمام المقاولون رغم كثرة الغيابات، وكنت أخشى الإجهاد، والعامل النفسي والثقة أهم شيء".

وأتم تصريحاته:"سنحاول جاهدين الوصول للنهائي وربما نتوج بالبطولة، ولاعبي الاتحاد أدركوا قيمة النادي".



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