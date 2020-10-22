حسام حسن في أول مباراة مع الاتحاد: قد نتوج بكأس مصر
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:57 م
رقية صلاح
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علق حسام حسن مدرب الإتحاد السكندري على تأهل زعيم الثغر لنصف نهائي كأس مصر بهدف قاتل أمام المقاولون العرب.
وقال حسام حسن في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس:"التوفيق كان بجانبنا التوفيق وأعدنا الثقة للاعبين والجماهير العاشقة لزعيم الثغر، وقمت بتغيير طريقة اللعب التي يعرفها المنافسين".
وأضاف:"فزنا بروح لاعبي الاتحاد القتالية أمام المقاولون رغم كثرة الغيابات، وكنت أخشى الإجهاد، والعامل النفسي والثقة أهم شيء".
وأتم تصريحاته:"سنحاول جاهدين الوصول للنهائي وربما نتوج بالبطولة، ولاعبي الاتحاد أدركوا قيمة النادي".
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