اغتيال مفتي دمشق في تفجير إرهابي استهدف سيارته

لقي مفتي دمشق وريفها الشيخ محمد عدنان أفيوني مصرعه إثر إصابته في تفجير عبوة ناسفة في بلدة قدسيا بريف دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية، سانا، الخميس، إن "الشيخ محمد عدنان أفيوني مفتي دمشق وريفها استشهد إثر إصابته بتفجير العبوة الناسفة في بلدة قدسيا".

ونعت وزارة الأوقاف السورية أفيوني وقالت إنه "ارتقى شهيدا إثر استهداف سيارته بتفجير إرهابي غادر".

وأشارت الوزارة، إلى أن العبوة كانت مزروعة في سيارته، واصفة أفيوني بأنه "من كبار علماء سوريا والعالم الإسلامي".