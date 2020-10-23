"مش حلوة".. تعليق مثير للجدل لتامر أمين على فيديو الراقصة لورديانا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:48 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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علق الإعلامي تامر أمين على الفيديو الذي انتشر، للراقصة البرازيلية لورديانا، وذلك من خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار".

وقال "آمين" موضحا رأيه في الراقصة البرايزيلية لورديانا: " الراقصة لورديانا كانت في محل كوافير وقررت الرقص في المحل وتم تصوير الفيديو ونشره على السوشيال ميديا هذا الفيديو ظاهرة ولا اعلم سبب الانتشار الضخم للفيديو"ز

وأكد: "هذه الراقصة مش حلوة أوى، ليا وجهة نظر في الرقص والكثير هاجمني بسبب انتقادي للرقص والراقصات وحذرت من غزو الراقصات، وعدد الراقصات في مصر انتشر وارتفع بشكل كبير ".

وأضاف تامر أمين قائلا: "زمان الرقاصات كانوا محبوسين في الكباريهات لكن دلوقتي الراقصات اصبحوا متواجدين في كل مكان سواء كانت حفلات او كافيهات او شواطئ".


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