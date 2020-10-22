مدير مدرسة الثانوية بنين يكشف حقيقة استخدام الطلاب فى عملية ترميم المدرسة

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قال إيهاب نوح، مدير مدرسة عثمان بن عفان الثانوية بنين، إن الفيديو المتداول لبعض تلاميذ المدرسة وهم يشاركون فى رفع "الطوب"، إلى داخل المدرسة، صحيح، موضحًا أن المدرسة كانت تحتاج إلى ترميم فتم جمع الأموال من المدرسين، وأحضرنا عمال لذلك، وتابع:"التلاميذ شاهدوا سيارة الطوب أمام المدرسة فتطوعوا بالعمل وإدخال الطوب للمدرسة".



وأضاف "نوح" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الطلاب تطوعوا من أنفسهم فى رفع الطوب وإدخاله إلى المدرسة ولم يجبرهم أحد على ذلك، مشيرًا إلى هذه المدرسة تقوم بالجهود الذاتية من بعض أولياء الأمور، وتابع:"كان معى العمال والمدرسين..لم نجبر أحد والطلاب قالوا سوف نشارك بمجهودنا فى ذلك".



من جانبه قال فهد محمد، أحد الطلاب الذين ساعدوا فى رفع "الطوب"، أنه تطوع هو بعض زملائه فى ذلك ولم يجبرهم أحد على ذلك، وتابع:"متطوعين لوجه الله كون ذلك الطوب ذهب للمسجد".