تعليقاً على رقص الطلاب بالفصول..عضو مجلس شيوخ:" المشكلة فى البيت وليس المدرسة"

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علقت الدكتورة دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ، على واقعة استخدام بعض الطلاب السبورة الذكية للرقص على الأغانى قائلًا:" المشكلة هنا ليست فى المدرسة بقدر البيت"، موضحة أن تربية الأسرة للنشء منذ الصغر وزرع القيم الأخلاقية أمر ضرورى من أجل تخريج أجيال قوية لا تقع فى مثل هذه الأمور.

وأضافت دينا هلالى خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفيديو به مشهد إيجابى عندما دخل أحد الطلاب ووجد زملائه فى الفصل يفعلون ذلك لم يشارك معهم بل خرج على الفور، مشيرة إلى أن التربية هنا تظهر بشكل قوى، وتابعت:"لابد أن يتعلم النشء العيب والحرام".

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قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه فور تداول فيديو يظهر مجموعة من الطلاب السبورة الذكية للرقص على الأغانى ظهر أمس الأربعاء عبر مواقع التواصل، تم اتخاذ عدة إجراءات للوصول إلى حقيقة ذلك، وتابع:"الواقعة مؤسفة وتبين أنها فى الصف الثانى الثانوى، وتم وقف مديرة المدرسة والمشرف العام للمدرسة و‘إحالتهم للنيابة الإدارية بالإضافة إلى معاقبة الطلاب وفق القانون".

وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن المدارس المصرية للتعليم والتربية، وليست لمثل هذه المهتارات، مشيرًا إلى أن استخدام التكنولوجيا التى وفرتها الدولة لتطوير التعليم وتطويرها، وتابع:"وليس فى الرقص وأغانى وبعض المهاترات ولذلك اتخذنا إجراء سريع ورادع فى واقعة الرقص

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