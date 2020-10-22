اتحاد المهن الطبية ينتهى من صرف 1500 إعانة لحالات كورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:34 م
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، أنه تم الإنتهاء من إجراءات صرف إعانات كورونا لأكثر من 1500 حالة خلال الأسبوع الماضى، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم صرف جميع الإعانات المستوفاة للأوراق المطلوبة نهاية شهر أكتوبر الجارى.

وأوضح الاتحاد أن تأخر صرف إعانات كورونا فى الفترة السابقة للأطباء المصابين، يرجع إلى عدة أسباب، هى:
1- وجود أرقام حسابات بنكية خطأ من الأطباء.
2- ورود أوراق غير مختومة بخاتم النسر.
3- ورود طلبات بدون مسحات مقدمة عن طريق النقابات الفرعية.
4- عدم تحديد نوع العزل بالطلب ( منزلى – مستشفى ).
5- عدم سداد الاشتراك الخاص بنقابة العضو.
6- تأخر وصول الملفات التى تم تسليمها للنقابات الفرعية.
7- تأخر وصول الملفات المرسلة عبر البريد.
8- إغلاف مقر الاتحاد لمدة أسبوعين.
9- إصابة عدد (4) موظفين من قسم الإعانات بالكورونا نتيجة الاختلاط بالأطباء المصابين أثناء تقديم أوراقهم قبل شفائهم.
10- تشغيل الموظفين بنصف قوة العدد بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك تقليل عدد ساعات العمل.

وأكد الاتحاد أنه بعد استقرار الأوضاع نسبيا، وعودة الأمور لطبيعتها وشفاء الموظفين المصابين، عاد العمل بقسم الإعانات، بكامل طاقته، بالإضافة إلى عملهم خلال إجازتهم يومى الخميس والجمعة لإنجاز الملفات ومراجعتها.

وثمن مجلس الاتحاد جهد قسم الإعانات والقائمين عليه، موجها الشكر لهم لتعاونهم للإنتهاء من كافة حالات الإعانة التى تلقاها الاتحاد.

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