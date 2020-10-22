تنسيقية شباب الأحزاب: نظام القائمة ساعد الشباب للالتحاق بالبرلمان (فيديو)

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قالت أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نظام القائمة ساعد الشباب للالتحاق بمجلس النواب.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن فكرة الانتخابات على مقعد الفردي هي معركة طاحنة لا يستطيع أستاذ الجامعة أو المهندس أو الاستشاري الدولي أن يخوضها.

وتابعت أمينة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن البرلمان يحتاج إلى القامات الكبيرة حتى تكون صناعة القرار السياسي صناعة رشيدة وسليمة، وهي فكرة في منتهى الأهمية ونجد تشريعات أكثر انضباطا خاصة بعودة مجلس الشيوخ.



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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة في استعداد دائم لإجراء أي استحقاق انتخابي في المواعيد القانونية المقررة بالتعاون مع كافة الجهات في الدولة، موضحًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا خلال إجراء انتخابات مجلس النواب.



وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن اللجان سيتم تعقيمها قبل بدء الاقتراع وفي نهاية اليوم، مع فرض ارتداء الكمامة على كافة أطراف المنظومة الانتخابية بدءً من القاضي المشرف على اللجنة ومعاونيه، موضحًا أن الهيئة وفرت كمامات وقفازات مجانية للناخبين بمراكز الاقتراع لمن ليس لديه كمامة.



وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة أعدت سيارات إسعاف مجهزة بطواقم طبية، مع تعيين موظف لمتابعة التباعد الاجتماعي بصفوف الناخبين من أجل الحفاظ على أطراف المنظومة الانتخابية.



ولفت، إلى أن الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية قامت بإصدار قرارات حول إدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم، منوهًا بأنه لضمان السرية وعدم التلاعب من أهل الشر تم اتباع إجراءات يصعب اختراقها، حيث يقوم المواطن بالدخول على موقع الهيئة لتسجيل بياناته ويظهر له كود خاص به لا يحق لغيره استعماله، مشيرًا إلى أن الهيئة أتاحت التصويت لمدة 10 أيام للتيسير على المواطنين، وحددت يومين لطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر السفارات في الخارج.

