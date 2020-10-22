فيفا يحدد موعد إجراء قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
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حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد إجراء قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، في السابع من ديسمبر المقبل.



أوضح "فيفا" "بسبب جائحة كوفيد-19 والقيود ذات الصلة، سيقام الحفل كحدث افتراضي دون حضور ممثلي الاتحادات الأعضاء في الخامسة مساء بالتوقيت العالمي (غرينتش)".



سيتم تقسيم دول القارة البالغ عددها 55 دولة إلى عشر مجموعات، حيث تتأهل المنتخبات المتصدرة إلى المونديال مباشرة.



 وسينضم أفضل منتخبين إثنين في التصنيف العام لدوري الأمم الأوروبية إلى أصحاب الوصافة في المجموعات العشر بالتصفيات ليصبح العدد 12منتخبا يتم توزيعهم على ثلاثة مسارات بواقع 4 منتخبات في كل مسار، وسوف تكون المباريات بنظام خروج المغلوب من لقاء واحد، بحيث يتأهل الفائز من كل مسار من المسارات الثلاث إلى نهائيات مونديال قطر وبذلك يكون مقاعد اوروبا 13 فريقاً.



سيتم تحديد مستويات المنتخبات قبل إجراء القرعة، بناء على التصنيف العالمي القادم، الذي سيصدره فيفا في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.



من المقرر أن تبدأ مباريات الأوروبية في ملرس (آذار) 2021، حيث يعتبر يويفا آخر اتحاد قاري يبدأ تصفيات المونديال.



يذكر أن منتخب قطر صعد تلقائيا للمونديال، باعتباره البلد المضيف للبطولة، التي ستنطلق في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، فيما يتعين على باقي المنتخبات، ومن بينها منتخب فرنسا (حامل اللقب)، التأهل عبر بوابة التصفيات.



يذكر أن المباراة النهائية للمونديال سوف تجرى في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2022.



وستكون هذه هي النسخة الأخيرة للمونديال، التي يشارك فيها 32 منتخبات، حيث ستقام نسخة مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً.

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