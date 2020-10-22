المركز القومي للبحوث: استطعنا تطوير لقاح مصري ضد كورونا

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قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن المركز قام بدراسة فيروس كورونا منذ بداية الازمة تمهيدًا لصناعة لقاح، نظرًا لتوقع المركز بأن مصر لن يكون لها أي حصة في أي لقاح سيتم انتاجه عالميًا في البداية.



وتابع أستاذ الفيروسات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن المركز استطاع تطوير لقاح مصر ضد كورونا، وتم الانتهاء من المراحل المعملية، ومرحل التجارب على الحيوان، وتم تجهيز الملف لاعتماد من قبل هيئة الدواء، وهذا الأمر كان صعبًا للغاية، لأنه أول لقاح مصري يصنع بالكامل، وبعد الموافق عليه، سيتم إجراء عليه التجارب السريرية على بعض المتطوعين.



وأشار إلى أن المركز سيقوم بإخطار منظمة الصحة العالمية بإجراء التجارب السريرية على هذا اللقاح، مشيرًا إلى أن دخول اللقاح للمرحلة الثالثة سيأخذ على الأقل 3 شهور.



وأضاف أن المركز القومي للبحوث، استطاع إنتاج كمامة مطابقة للمواصفات العالمية تضم 3 طبقات تمنع تواجد الفيروس عليها، مشيرًا إلى هذه الكمامة مصنعة من قماش معالج ضد الفيروسات، وقابلة للغيل أكثر من مرة ولا يتأثر بالغسل.

