باتشكيو يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواحهة الرجاء





حسم البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى لنادى الزمالك موقفه بشأن إشراك الثلاثى محمد أبو جبل وطارق حامد ومصطفى محمد وذلك فى المواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.





وكانت هناك مخاوف تسود داخل الزمالك من فكرة حصول الثلاثى على بطاقة صفراء جديدة، ما قد يتسبب فى غيابهم عن المباراة النهائية حال تأهل الزمالك.





ورفض باتشيكو فكرة إراحة الثلاثي تمامًا مؤكدًا أن الفريق لم يحسم التأهل ولذلك سيتم الاعتماد على العناصر الأساسية مع التنبيه عليهم بمحاولة تجنب الحصول على بطاقات صفراء.





وكان نادى الزمالك قد حقق الفوز فى لقاء الذهاب أمام الرجاء المغربى، بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى على ملعب محمد الخامس.





يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، إلى الأول من نوفمبر المقبل بسبب حالات الكورونا العديدة التي يُعاني منها لاعبي الفريق المغربي.