حملة للتوعية بفيروس كورونا بصالونات الحلاقة والنوادي بكفر شكر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر، بالقليوبية، اليوم الخميس، حملة لتوعية المواطنين باتباع التعليمات الواجب اتخاذها للحد من انتقال العدوى، للحد من انتشار فيروس كورونا والحد من انتشار فيروس C.

وخلال الحملة جرى المرور على صالونات الحلاقة والكوافير والنوادي الرياضية، لنشر التوعية الصحية للمواطنين، بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من نقل الفيروسات والأمراض المعدية.

ونشرت الحملة، دليل إرشادات للوقاية، قائما على تعليمات منظمة الصحة العالمية، التي تمثلت في تجنب السلام المباشر، وغسل اليدين جيدًا لمدة 20 ثانية، وعدم التواجد بالأماكن المزدحمة، واستخدام المناديل عند السعال، بالإضافة إلى زيارة أقرب مستشفى للحميات، عند استشعار الحاجة لذلك، أو التواصل على الأرقام 105، و15335.
حملة للتوعية بفيروس كورونا بصالونات الحلاقة والنوادي بكفر شكر
حملة للتوعية بفيروس كورونا بصالونات الحلاقة والنوادي بكفر شكر
حملة للتوعية بفيروس كورونا بصالونات الحلاقة والنوادي بكفر شكر
حملة للتوعية بفيروس كورونا بصالونات الحلاقة والنوادي بكفر شكر
حملة للتوعية بفيروس كورونا بصالونات الحلاقة والنوادي بكفر شكر
حملة للتوعية بفيروس كورونا بصالونات الحلاقة والنوادي بكفر شكر

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