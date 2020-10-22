الدوري الأوروبي - فوز روما وليفركوزن وآرسنال.. وسقوط نابولي أمام آلكمار

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
وكالات
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حقق روما الإيطالي فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب مضيفه بونج بويز السويسري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الأولي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وشهدت المجموعة أيضًا فوز كلوج الروماني 2 / صفر على مضيفه سيسكا صوفيا البلغاري.

وتقدم يونج بويز بهدف حمل توقيع جان بيار نسامي من ركلة جزاء في الدقيقة 14، لكن روما انتفض في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله هدفين عبر برونو بيريز وماراش كومبولا في الدقيقتين 69 و74.

واستهل أرسنال الإنجليزي مشواره في المجموعة الثانية، بفوز صعب 2 / 1 على مضيفه رابيد فيينا النمساوي.

تقدم أصحاب الأرض بهدف مباغت جاء عن طريق اليوناني تاكسيارشيس فونتاس في الدقيقة 51، لكن الفريق اللندني قلب الطاولة في الشوط الثاني، بعدما أحرز ديفيد لوبيز وبيير إيميريك أوباميانج هدفين في الدقيقتين 70 و74.

وفي المجموعة ذاتها، حقق مولده النرويجي فوزا غاليا 2 / 1 على مضيفه دوندالك الأيرلندي.

واكتسح بايرليفركوزن الألماني ضيفه نيس الفرنسي 6 / 2 في المجموعة الثالثة، التي شهدت أيضا فوز هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي 3 / 1 على ضيفه سلافيا براغ التشيكي.

وتقدم ليفركوزن بهدفين عن طريق ناديم أميري ولوكاس ألاريو في الدقيقتين 11 و16، لكن أمين جويري قلص الفارق بتسجيله هدفا لنيس في الدقيقة 31.

عاد ليفركوزن لفرض سيطرته على الشوط الثاني، ليضيف موسى ديابي الهدف الثالث في الدقيقة 61، فيما أضاف كريم بلعربي الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 79 و83.

أحرز فلوريان فيرتز الهدف السادس لليفركوزن في الدقيقة 87، فيما تكفل اليكسس كلاود ماوريسي بتسجيل الهدف الثاني لنيس في الدقيقة 90.

وفي المجموعة الرابعة، تغلب بنفيكا البرتغالي على ليتش بوزنان البولندي 4/2.

وتقدم بنفيكا عن طريق بيزي من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل ميكايل إيزاك لفريق ليتش بوزنان في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 42 سجل دارون نونيز الهدف الثاني لبنفيكا، قبل أن يعود إيزاك ويسجل هدف التعادل للفريق البولندي في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 60 عاد نونيز ليسجل الهدف الثالث لبنفيكا، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ولحساب المجموعة ذاتها خطف رينجرز الاسكتلندي فوزا خارج أرضه على حساب ستاندار لييج البلجيكي بنتيجة 2 / صفر.

سجل جيمس تافيرنير الهدف الأول لرينجرز من ضربة جزاء في الدقيقة 19، ثم أضاف كيمار روفي الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وفي المجموعة الخامسة تغلب غرناطة الإسباني على مضيفه أيندهوفن الهولندي 2 / 1.

وتقدم أيندهون عن طريق ماريو جوتزه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يسجل جورج مولينا وداروين ماتشيز هدفا غرناطة في الدقيقتين 57 و66.

وفي المجموعة ذاتها تعادل فريقا باوك اليوناني وأومونيا القبرصي 1 /1 .

وفي المجموعة السادسة فاز الكمار الهولندي على مضيفه نابولي الإيطالي 1 / صفر.

وسجل داني دي ويت هدف المباراة الوحيد للكمار في الدقيقة 57.

وفي المجموعة ذاتها تغلب ريال سوسيداد الإسباني على رييكا الكرواتي 1 / صفر.

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