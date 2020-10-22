متخصص في شئون الأسرة: تفضيل الفتيات للزوج ذي التجارب ظاهرة غير صحية

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قال ياسر محمد المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، إن الفتاة المصرية لا تميل للرجل ذو الخبرات السابقة، لافتا أن ظاهرة تفضيل الفتاة الارتباط بالزوج متعدد العلاقات غير صحية.



وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أرفض فكرة تفضيل بعض الشباب للزواج من الفتاة الخبرة التي لديها ماضي من التجارب السابقة.



وأضاف المتخصص في شئون الأسرة، من الخطأ أن تضع الفتاة أهم معيار لاختيار الزوج الصالح أن يكون لدية تاريخ من العلاقات النسائية المختلفة والمتعددة.

