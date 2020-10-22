أمينة خليل تكشف عن موعد عرض مسلسلها "نمرة اتنين"

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روجت الفنانة أمينة خليل لمسلسها الجديد "نمرة اتنين" وذلك من خلال مشاركتها البوستر الخاص به عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "خليل" قائله: "مسلسل نمرة اتنين يوم 29 أكتوبر على شاهد".



يذكر أن آخر أعمال أمينة خليل مشاركتها في فيلم "توأم روحي" مع عدد من الفنانين أبرزهم حسن الرداد وعائشة بن أحمدوهو من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه بأحد دور عرض السينمات.