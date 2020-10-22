عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

تغيب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس، والذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي في ختام استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة الوداد المغربي غدًا.





واشتكى الظهير الأيسر التونسي من إصابة عضلية حرمته من المشاركة في المران الجماعي للفريق الأحمر.





ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا علمًا بأن مباراة الذهاب بالدار البيضاء حسمها المارد الأحمر لصالح بهدفين دون رد سجلهما كلا من علي معلول ومحمد مجدي "أفشة".





وفي سياق أخر، قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأجيل مناقشة ملف الصفقات، لحين الانتهاء من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكشفت تقارير صحفية، أن موسيماني تحدث مع لجنتي التخطيط والتعاقدات بالنادي الأهلي، وناقش معهم ملف الصفقات التي سيتعاقد معها بالإضافة إلى ملف المعارين.