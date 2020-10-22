أسعار النفط تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

تحولت أسعار النفط للارتفاع بعد تراجعها في التعاملات المبكرة عقب بيانات المخزونات الأمريكية.





وجاء انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى منذ مارس ليعزز التوقعات بانتعاش اقتصادي، كما أن الحديث عن إحراز تقدم نحو حزمة تحفيزية إضافية يساعد على تهدئة المخاوف بشأن الطلب على الطاقة.





في غضون ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لم تستبعد تأخير زيادات إنتاج "أوبك+" المقرر تنفيذها في يناير حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج".





ويتعرض النفط للضغط مؤخراً مع القلق بشأن تزايد إصابات كورونا، بالإضافة إلى زيادة المعروض من ليبيا.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.5 بالمائة إلى 40.64 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 39.71 دولار في وقت سابق من التعاملات.





وبحلول الساعة 6:55 مساءص بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 1.8 بالمائة إلى 42.48 دولار للبرميل.