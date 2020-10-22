محمد موسى: المشاركة في انتخابات النواب واجب وطني

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طالب الإعلامي محمد موسى جيمع المواطنين بضرورة المشاركة فى انتخابات مجلس النواب المقررة يومي السبت والأحد القادمين، محذرا الناخبين من مخاطر العزوف عن مباشرة حقوقهم السياسية التي كفلها الدستور للمواطنين



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، المشاركة في الانتخابات والاستحقاقات واجب واطني على كل فرد في المجتمع، لافتا أن المشاركة تصنع مستقبل الوطن السياسي ويجب أن تكون هناك مشاركة فعالة بين الحكومة والمواطن.



وتابع: يجب علينا النزول بكل ضراوة والذهاب إلى صناديق الاقتراع بقوة للمشاركة من أجل التغيير إذا أردت، محذرا الناخبين من خطورة المال السياسي قائلا: لا تسمح لأحد بالمتاجرة بإرادتك، موضحا ان الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

