محمد موسى يناشد محافظ الدقهلية حل مشكلة غرق قرية المعصرة في مياه الصرف

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عرض الإعلامي محمد موسى، استغاثة أهالي قرية المعصرة بمركز ميت غمر، التابعة لمحافظة الدقهلية، بالمسئولين من وباء الصرف الصحي الذي ضرب مناطق كثيرة بقريتهم.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن أزمة مياه الصرف الصحي تحولت إلى مرض مزمن داخل القرية، وتسببت في أمراض كثيرة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ضرب العالم.



وناشد "موسى" الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ضرورة الاستجابة لشكوى الأهالي والعمل على حلها سريعا لانقاذ حياتهم من المخاطر التي يتعرضون لها يوميا.

