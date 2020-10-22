برايتون يحدد 50 مليون إسترليني للتخلي عن هدف ليفربول

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي يخطط للتعاقد مع مدافع جديد في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل بعد الإصابة التي تعرض لها مدافع ونجم الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك.





وأشارت صحيفة صن البريطانية إلى أن فان دايك البالغ من العمر 29 عامًا كان قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مواجهة إيفرتون وسوف يغيب على إثرها حتى نهاية الموسم الحالي.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ليفربول يستهدف التعاقد مع الإنجليزي بن وايت مدافع برايتون البالغ من العمر 23 عامًا.





وأكدت الصحيفة البريطانية بأن برايتون سيطلب 50 مليون جنيه إسترليني على الأقل من أجل التخلي عن النجم الإنجليزي الشاب في يناير القادم.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بن وايت يستطيع اللعب في مركز قلب الدفاع بالإضافة إلى خط الوسط الدفاعي كما يستطيع اللعب كظهير أيمن وخاض مع برايتون 42 مباراة حتى الآن وسجل هدف وصنع 4 أهداف.



