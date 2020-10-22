برايتون يحدد 50 مليون إسترليني للتخلي عن هدف ليفربول

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي يخطط للتعاقد مع مدافع جديد في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل بعد الإصابة التي تعرض لها مدافع ونجم الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك.

وأشارت صحيفة صن البريطانية إلى أن فان دايك البالغ من العمر 29 عامًا كان قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مواجهة إيفرتون وسوف يغيب على إثرها حتى نهاية الموسم الحالي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ليفربول يستهدف التعاقد مع الإنجليزي بن وايت مدافع برايتون البالغ من العمر 23 عامًا.

وأكدت الصحيفة البريطانية بأن برايتون سيطلب 50 مليون جنيه إسترليني على الأقل من أجل التخلي عن النجم الإنجليزي الشاب في يناير القادم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بن وايت يستطيع اللعب في مركز قلب الدفاع بالإضافة إلى خط الوسط الدفاعي كما يستطيع اللعب كظهير أيمن وخاض مع برايتون 42 مباراة حتى الآن وسجل هدف وصنع 4 أهداف.

أخبار تهمك

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

وادي دجلة ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

منذ حوالي 7 ساعات

باتشكيو يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواحهة الرجاء

منذ نصف ساعة

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ يوم

عاجل.. أول رد من مرتضي منصور على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا في الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ حوالي 10 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ يومين

بشرى سارة للأهلي حال تأجيل موقعة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ يوم

الكشف عن حقيقة استقالة عمرو الجنايني من منصبه

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 م

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

09:44 م

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

12:48 م

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

10:31 ص

باتشكيو يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواحهة الرجاء

10:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»